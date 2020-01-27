راشد النعيمي يترشح لرئاسة اتحاد الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أمس، بترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات التي ستجرى في 12 مارس المقبل.

وترشح الشيخ راشد النعيمي ممثلاً عن نادي عجمان، قبل إقفال باب الترشيحات لمنصب الرئيس أمس، حيث من المتوقع فوز الشيخ راشد بالتزكية لعدم وجود منافس.