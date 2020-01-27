شكرا لقرائتكم خبر عن راشد النعيمي يترشح لرئاسة اتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أمس، بترشحه لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات التي ستجرى في 12 مارس المقبل.
وترشح الشيخ راشد النعيمي ممثلاً عن نادي عجمان، قبل إقفال باب الترشيحات لمنصب الرئيس أمس، حيث من المتوقع فوز الشيخ راشد بالتزكية لعدم وجود منافس.
كانت هذه تفاصيل خبر راشد النعيمي يترشح لرئاسة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.