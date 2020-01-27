العين يختتم استعداداته لبونيودكور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يجري العين مساء اليوم تدريبه الختامي لملاقاة فريق بونيودكور الأوزبكي غداً في مباراة الملحق الآسيوي المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث إن الفائز منهما سينضم إلى المجموعة الرابعة التي تضم فرق النصر السعودي وسابهان الإيراني والسد. وسيعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم المؤتمر الصحفي لمدرب بونيودكور، ومعه أحد اللاعبين، فيما يتحدث مدرب العين ومعه واحد من نجوم «الزعيم» في تمام الساعة الخامسة.

على صعيد آخر قطع العين شوطاً كبيراً في المفاوضات مع مدافع أوروبي يلعب في الدوري الإنجليزي، بعد أن تعثرت صفقة ضم أحد المدافعين السنغاليين في «الليجا»، كما اقترب من ضم البرتغالي ناني كلاعب مقيم بديلاً للصربي اندريا رادوفانوفيتش الذي انتقل إلى اتحاد كلباء.