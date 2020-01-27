تحيات القيادة ينقلها حمدان بن محمد إلى خادم الحرمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في احتفالات المملكة العربية السعودية بختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة بمحافظة الرماح بالصياهد، برعاية وحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعدد من أولياء العهود والمسؤولين العرب والأمراء وحشد كبير من الجمهور.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس نادي الإبل، ونقل سمو ولي عهد دبي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكرم خادم الحرمين الشريفين الفائزين بجائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل «بيرق المؤسس، وسيف الملك، وشلفا ولي العهد».

ورافق سمو ولي عهد دبي، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس طيران الإمارات، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.