شكرا لقرائتكم خبر عن 5 انسحابات في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي قررت 5 فرق الانسحاب من منافسات الدوري العراقي بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها، وهي الكرخ، زاخو، الديوانية، القاسم، السماوة. وتقرر تقسيم فرق الدوري إلى 3 مجموعات،ويتأهل فريقان من كل مجموعة،لتلعب الفرق الستة بطريقة الدوري لتحديد المراكز الأولى.

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