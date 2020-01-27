ختام رائع لبطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول، بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب لموسم 2020، التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بصالة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

وأسفرت نتائج فئة الشباب عن فوز محمد اللطايفة بأول ذهبية في وزن تحت 67 كغم بفوزه على عبد الرحمن ياسر، وفاز الخان ابدرشيف على زايد علي، وفازت أمينة الحضري علي جاريفا، وفاز سودس غازي على يوسف فرحات، كما فاز محمد عزيز على فريدون حسني، وفاز أميلي على انس مخزومي، وفاز ناصر الباز على محمد عبد الرحمن، كما فاز رافي سلحب على شهاب أحمد، وأحمد أيمن على قوبال، وفاز عمار عمرو على محمد الفلاسي، كما فاز سيف الدين جول على محمد ياسين، وياسر الكحيل على لوي ايه.

وعلى مستوى الناشئين والشباب حصل على الميداليات الذهبية في مختلف الأوزان والأعمار تحت 17 سنة: نايل محمد، بشار الصولا، عمار الديك، علي اليعربي، محمد الصابري، عبدالله أحمد، توفان، أسعد طوقان هايدن، حمدان محمد، وعلى مستوى الشباب فارس حجت، أحمد حجت، ياسين حازم عماد تروس وعبدالله الحوسني.

وفي ختام البطولة قام الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، يرافقه ياسر سالم، نائب رئيس الاتحاد، وطارق المهيري، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، وفرح سالم، عضو مجلس الإدارة، بتتويج الفائزين الأوائل.