كواترو يستعيد صدارة دوري الثانية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف استعاد فريق كواترو صدارة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بفوزه على فريق كلية الدار الجامعية بثلاثية نظيفة في الجولة العاشرة من البطولة، وسجل للفائز ماتياس وإبراهيم شاهين (ركلة جزاء) ومحمد سبيل.

وقفز فريق كواترو للمركز الأول برصيد 20 نقطة، متقدماً على فريق الفلاح المتصدر السابق، والذي تعثر بالتعادل أمام فريق سيتي 2-2.

كما تعادل فريقا ريجينال والموج 2-2، ليبقى الموج ثالثاً برصيد 16 نقطة وريجينال عاشراً برصيد 8 نقاط، ونجح فريق يونايتد من الفوز على الهلال يونايتد 3-1، ونجح فريق سبورت سابورت من استعادة توازنه، وأوقف توهج الحزم بعد فوزه عليه 3-2.

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