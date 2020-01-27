شكرا لقرائتكم خبر عن العوضي: الهبوط من دوري الخليج العربي كان في مصلحتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: علي البيتي

كشف محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم في نادي الإمارات عن خطة قريبة وبعيدة المدى لتطوير المراحل السنية والتركيز عليها، متوقعاً أن يصل النادي إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من اللاعبين قريب جداً، وأفاد بأن هناك عملاً كبيراً ونوعياً يتم في المراحل السنية.

العوضي تحدث ل«الخليج الرياضي» بعد صدارة الإمارات لدوري الهواة، وقال إن الفريق الأول يسير بخطوات ثابتة نحو الصعود، ونفى أن تكون قضية «الغمزة» كلفت النادي مبلغاً كبيراً، كما يروج البعض، ورأى أنها سابقة في تاريخ الكرة الإماراتية سيكون لها ما بعدها، وهنا نص الحوار:

* كيف رأيت نتائج فريق الإمارات وصدارته؟

- هناك طفرة حدثت بعد التعادل مع الحمرية والعربي في الجولتين الأوليين، والفريق أثبت قوة شخصيته وقدرته على تجاوز كل منافسيه واستمراره في الطريق الصحيح، وسيصعد لدوري الخليج العربي. الوضع مختلف هنا، ففي دوري الأولى الإمارات يجب أن يكون الأفضل، وفي دوري الخليج العربي هناك فرق أفضل منا من ناحية الإمكانات ولا نستطيع مجاراتها، لكن في دوري الأولى رقم صعب، ونتفوق على بقية فرق البطولة. ليس لدينا عذر أمام جماهيرنا إن لم نحقق نتائج جيدة تعيدنا لدوري الخليج العربي، وأعتقد أن لدينا فريقاً جيداً اجتهدنا في بنائه، وتعاقدنا مع لاعبين قادرين على تقديم الإضافة، ولا شك في أن العناصر الشابة التي تدرجت وصلت حالياً إلى مرحلة النضج، وهي تقوم بعمل كبير مع المجموعة الموجودة وأصحاب الخبرة. واللاعبون المقيمون لهم بصمة واضحة، فالبرازيلي سيلفا وخليل نصيب بالذات، يعتبران حالياً من أفضل لاعبي الهواة، وهناك لاعبون آخرون قيّدهم النادي في فئات المقيمين ومواليد الدولة، على صعيد الفريق الأول وفريق 19 عاماً، وكلهم يمتلكون المهارة والموهبة وسيشكلون إضافة كبيرة في المستقبل.

* كيف تقيم عمل المدرب جوكيكا الذي تعاقدتم معه منذ بداية الموسم؟

- أقل ما يمكن أن يوصف به هو أنه داهية، نشاهد عمله يومياً وطريقة إدارته للمباريات والتبديلات التي يُجريها، وهو لا يكتفي بالإشراف على الفريق الأول؛ بل يتابع فرق المراحل السنية ومبارياتها، ويبدي الملاحظات بشأنها للمسؤولين عنها، ربما من المبكر الحديث عن الصعود، لكن الفريق في الطريق الصحيح ولدينا ثقة كبيرة في صعوده ونأمل أن يقف الجمهور بقوة خلفه في الفترة المقبلة.

تفكير مستقبلي

* وماذا أعددتم لدوري المحترفين؟

- فريق الإمارات يجب أن يفكر حالياً في العام المقبل، ويفترض أن تكون هناك خطوات استباقية. عليك أن تسبق الناس، عليك أن تفكر في ما ستفعله في الموسم المقبل على صعيد الفريق الأول والفرق السنية، وهناك ضرورة لتغيير طريقة اختيار اللاعبين الأجانب بالتحديد، وأن تكون هناك آلية مختلفة، فخلال السنوات الأربع التي عملنا خلالها في النادي جربنا كل الطرق، وفي النهاية أعتقد أن المحصلة لم تكن في مستوى الطموحات. كوّنا لجنة فنية واستعنّا بفنيين وتركنا المهمة للمدربين وحاولنا تغيير طريقتنا في الاختيار واختبرنا اللاعبين، غير أننا لم نصل إلى النتائج التي نريدها مع الإشارة إلى أنني لم اتخذ قرار اختيار العديد من اللاعبين، وأعتقد أن إدارة نادي الإمارات عليها أن توجد طريقة مختلفة تقود في الأخير إلى اختيار أفضل اللاعبين، مع العلم بأننا تعاقدنا مع لاعبين مميزين جداً وأسماء كبيرة، فدياباتي مثلاً لاعب كبير والمدرب أصر عليه، وقد نجح إلى حد كبير، والمغربي معاوي أذهلنا قبل اختياره، وصابر خليفة لاعب لديه سيرة ذاتية محترمة، ولكنه ومعاوي لم يحققا النجاح، وأعترف بأن إدارتنا لملف الأجانب كان فيها كثير من الإخفاق.

عمل احترافي

* هل لديكم خطة على صعيد المراحل السنية؟

- اعتماد النادي في المستقبل على اللاعبين الشباب من خريجي مدرسة الكرة والمراحل السنية مهم جداً، ومجلس الإدارة مهموم بالمراحل السنية، ونتابع الفرق وكل صغيرة وكبيرة، وعلى الرغم من مشاغلنا وعملنا، فإننا حاضرون دائماً في النادي، ولدينا خطط تطويرية آنية بعيدة المدى، وهناك توجه لابتعاث 90 لاعباً إلى إنجلترا لقضاء فترة تدريبية لمدة 18 يوماً، وقد طلبنا تخصيص مبلغ محدد كميزانية للفرق السنية من أجل تنفيذ مشاريعنا وتطويرها بالصورة التي نخطط لها، والآن نعمل على مجموعتين من اللاعبين في المراحل سنبتعثهم إلى إنجلترا، وبفضل المتابعة والاهتمام والتشجيع والأفكار التطويرية فرقنا السنية متفوقة، ولدينا عدد غير قليل من اللاعبين في المنتخبات المختلفة.

* تتحدث بتفاؤل كبير عن المستقبل؟

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- الهبوط لدوري الدرجة الأولى كان في مصلحة الفريق؛ لأنه أتاح لنا العمل بهدوء في المراحل السنية والتأسيس لعمل مستقبلي ضخم على نحو علمي، إلى جانب العمل على بناء فريق أول قوي قوامه أبناء النادي، قادر على الاستمرار في دوري الخليج العربي من دون أن يهدده شبح الهبوط، فريق الإمارات ظل مهدداً دائماً بالهبوط وظل في حالة صعود وهبوط، لذلك نرغب في بناء فريق يكون من ضمن فرق الوسط، وعلينا أن نكون واقعيين. فريقنا لا يستطيع المنافسة على اللقب في ظل وجود فرق مثل العين والجزيرة وشباب الأهلي، والأندية التي تمتلك الإمكانات الضخمة، لكن من خلال الاعتماد على المراحل السنية وتصعيد لاعبين مؤسسين بصورة علمية، وبالاستثمار في هؤلاء الشباب سنحقق ما نريد. الإمارات ظل خلال عشرات السنين يعتمد على اللاعبين من خارج النادي، وآن الأوان لتغير هذا المفهوم، نحن نرغب في تأسيس عمل يسير عليه النادي لسنوات ولا يجد من يأتي بعدنا صعوبة في تكملة ما بدأناه.

سياسة عالمية

* لكنكم في العادة تبيعون نجومكم لأندية أخرى؟

- سياسة بيع اللاعبين عالمية وتعمل بها كل الأندية في العالم، وهي في مصلحة اللاعبين الشباب، ونحن لن نتخلى عن هذه السياسة، اللاعب الذي يرغب في الانتقال إلى نادٍ آخر ووجد وضعاً أفضل لا مانع من أن يغادر طالما أن النادي سيستفيد مادياً، وطالما أنه يمتلك قاعدة جيدة ولاعبين شباباً ينتظرون الفرصة، الإمارات استفاد من بيع الحسين والحسن صالح وعائدات بيعهما دعمت ملف الاستثمار في النادي، ونحن نستثمر في اللاعبين وهذا مصدر للمداخيل يمكن أن يعتمد عليه النادي بشكل أساسي، وبالمقابل فهذه السياسة تتيح لنا فرصة استغلال منشآت النادي وفتح الباب أمام الصغار والمواهب.

* لماذا أغلق النادي ملف قضية «الغمزة»؟

- السبب الأساسي مادي، القضية وصلت إلى مرحلة متقدمة وتتطلب صرفاً ومبالغ كبيرة، والسبب الثاني هو أنها ستأخذ وقتاً طويلاً، والدوري بدأ وقطع شوطاً والفريق يتقدم ويحقق نتائج جيدة، ولذلك تم صرف النظر عن الاستمرار فيها حتى النهاية، لكن هذه القضية أرست أسلوباً جديداً في التقاضي، ولعلها المرة الأولى التي يصل فيها نادٍ إماراتي إلى محكمة التحكيم «كاس» ولا شك في أنها سابقة مهمة وستكون رادعة لكل من تسول له نفسه مستقبلاً، القيام بأعمال غير قانونية، وأرى أن القضية كانت مكسباً للكرة الإماراتية. وبالمناسبة ولمن يقولون إن القضية كلفت النادي كثيراً، أود التأكيد أنها لم تكلف النادي إلا ما تقاضاه المحامي المواطن، أما المحامية الإسبانية فلم تحصل على شيء لأن الاتفاق معها أنها ستحصل على أتعابها بعد انتهاء القضية حال نجحت في كسبها، والمحامية في الأخير لم تحصل على درهم واحد.

* هل لديك ملاحظات على اتحاد الكرة السابق؟

- اتحاد الكرة السابق أخفق في كثير من الملفات، هناك إجماع على إخفاقه، وأعتقد أن البطء في اتخاذ القرارات من أبرز السلبيات التي صاحبت مسيرته، هناك قضايا لاتحتمل التأخير، وكانت تتطلب سرعة البت فيها كقضية الغمزة، ولماذا ننتظر 90 يوماً حتى يصدر الحكم قبل التوجه لكاس؟، وهل يعقل أن يكون الاتحاد خصماً لي، وتعقد جلسات لجان التقاضي المختلفة بمكاتبه؟ وهناك قضية نادي العروبة ضد مصفوت، وشكوى دبا الفجيرة ضد نادي الإمارات بخصوص اللاعب عبدالله موسى، كلها أخذت وقتاً طويلاً قبل البت فيها، والرياضة وكرة القدم بالذات تحتاج إلى سرعة وجرأة وشجاعة.

المزكي والزعابي أديا دوريهما

امتدح العوضي العضوين المستقيلين عمر المزكي وعمر الزعابي وذكر أنهما قاما بعملهما خلال الفترة التي سبقت استقالتهما على أكمل وجه وقال: أشهد لهما بأنهما لم يقصرا في دورهما وهما يستحقان الشكر على جهدهما وأتمنى لهما التوفيق كما أتمنى التوفيق لكل إخواني في مجلس الإدارة وفي شركة كرة القدم.

احتراف الإدارات

قال محمد إسماعيل إن إدارات الأندية يجب أن تكون محترفة وتعمل بالمقابل حتى يتم محاسبة المقصر، وسأل: الإداري في كل الأندية والاتحادات يعمل متطوعاً فكيف تحاسبه لكنه إذا تحول إلى موظف ستحاسبه، كما تحاسب أي موظف في أي شركة، وأرى أن هناك ضرورة لهذا التوجه على صعيد اتحاد الكرة وعلى صعيد الأندية ويجب أن يكون الإداريون في الاتحاد بالذات متفرغين.

شكر لحكومة رأس الخيمة

تقدم محمد إسماعيل العوضي بالشكر لحكومة رأس الخيمة، وقال إنها تدعم النادي والرياضة في الإمارة، ولم تتأخر في تلبية كل الطلبات ولم تقصر.

وقال: «لا بد أن نشكر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وأؤكد حرصنا على أن نكون عند حسن الظن وأهلاً للثقة».