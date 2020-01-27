سعود المعلا يفتتح بطولة الذيد للشطرنج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وسالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، بطولة الذيد للشطرنج لفئة الناشئين 2020، بنادي الذيد الثقافي الرياضي.حضر الافتتاح خليفة الجاري أمين السر العام لنادي الذيد الثقافي الرياضي، خليفة مبارك دلموك الكتبي وسالم الرفيسا أعضاء مجلس إدارة نادي الذيد، الدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي للنادي، سالم الجاري الكتبي المدير الإداري. ونال اللاعب أحمد محمد شوين من نادي الذيد جائزة أفضل لاعب تحت 14 سنة، وحقق اللاعب حمد عبيد الكتبي من نادي المدام جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة، بينما فازت اللاعبة موزة محمد الكتبي بجائزة أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، وحققت لاعبة نادي مليحة مارسيل الريس جائزة أفضل لاعبة تحت 8 سنوات، وحققت لاعبة نادي الذيد شاما سلطان جائزة أفضل لاعبة تحت 6 سنوات.

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