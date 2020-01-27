شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» بطل شتاء الهواة بالبصمة البرازيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أنهى فريق الإمارات الدور الأول من دوري الأولى في الصدارة، وضمن لقب بطل الشتاء، بعد فوزه في الجولة العاشرة على مصفوت 3-1.

وشهدت الجولة فوز الحصن على العروبة، وتعادل الحمرية مع البطائح، وعودة الذيد للانتصارات على حساب التعاون بهدفي لاعبه محمد المربوعي، فيما حقق مسافي أول فوز له في هذا الموسم حين كسب العربي بهدفين لهدف.

قاد البرازيلي سيلفا فريقه الإمارات لفوز مهم على حساب مصفوت، وسجل اللاعب المقيد ضمن فئة المقيمين هدفين، فيما سجل مواطنه ديجو هدفاً هو الأول له بعد التعاقد معه مؤخراً خلفاً للرواندي حكيم الزمان.

وضمن الإمارات الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة من 10 مباريات مقابل 21 لدبا لحصن الثاني من 9 مباريات، استمراره في الصدارة دون أن يتأثر وضعه بنتائج الجولة المقبلة التي يغيب فيها، كما حسم «الصقور» لقب بطل الشتاء الذي سيمنحه دافعاً للاستمرار في الانتصارات في الدور الثاني.

واستحق الصقور صدارة الدور الأول بفضل نتائجه وحفاظه على سجله خالياً من الهزائم، فهو أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات، وأكثرها تسجيلاً للأهداف، وهو يسير بخطوات ثابتة نحو العودة لدوري الخليج العربي.

وتجاوز الإمارات منافساً خطِراً، فمصفوت (12 نقطة) فريق منظم يؤدي أفراده بقوة وحماس وروح عالية، وواضح أن هناك عملاً كبيراً يقوم به المدرب عبدالغني نوح، ويملك مصفوت أكثر من لاعب جيد على غرار أحمد ناصر وفيكتور وياسين وروبرت غانشا.

وعاد دبا الحصن من جهته بالنقاط الثلاث من مربح؛ حيث فاز على العروبة 3-2، وكان هذا الانتصار مهماً لفريق المدرب سليمان البلوشي؛ لأنه أبقاه على بعد أربع نقاط من الصقور مع مباراة أقل.

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واحتفظ الحصن بهذا الانتصار بسجله من دون هزيمة، فيما عاد العروبة إلى الهزائم من جديد وهو خسر مباراة مهمة جداً، لو أنه فاز فيها لتحسن ترتيبه، ولانضم لفرق الوسط، لكن رصيده تجمد عند ثماني نقاط في المركز التاسع.

وانتهت مباراة الحمرية والبطائح بالتعادل 1-1، وهي نتيجة لم تخدم أي طرف، فعلى صعيد الحمرية الرابع (16 نقطة) فشل في تحقيق الفوز الخامس توالياً،وكسب نقطة واحدة فقط.

ومن جهته، ففريق البطائح الخامس (13 نقطة) لم يعرف كيف يعود لسكة الفوز،وأصبحت حظوظه أقل عن بقية المرشحين، لكنه لم يخرج من السباق، وكونه لا يخسر خارج ملعبه وفي مواجهة فريق لا يمكن تجاهل قوته فهذا أمر جيد أيضاً.

وبملعب العربي نجح مسافي في تحقيق أول فوز له في الموسم على حساب صاحب الأرض، وخسر مسافي كل مبارياته في المنافسة، وقبلها كل مبارياته في التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور ال 16من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتعد هذه النتيجة نقلة نوعية للفريق سترفع معنويات مدربه جمال الحساني،كما ستعيد النتيجة الثقة للاعبين، وستصنع أجواء إيجابية ستنعكس على الفريق.وكان العربي السادس (12 نقطة) الخاسر الأكبر من هذه الجولة؛ لأنه كان مرشحاً للفوز، وكانت المباراة فرصة لإضافة ثلاث نقاط جديدة، باعتبار أن منافسه متذيل الترتيب ولم يحقق أي فوز، لكن المضيف أخفق في المهمة وخسر.

واستعاد الذيد ذاكرة الفوز بملعبه، وكسب مباراته مع التعاون بهدفين لهدف، وكالعادة كان المهاجم محمد المربوعي حاضراً، وسجل هدفين لفريقه قاداه للفوز، وجاء هذا الانتصار بعد نتائج سلبية للذيد ليعيده للطريق الصحيح.

ورفع الفريق البنفسجي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما بقي التعاون برصيد نقطة في المركز الأخير، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في الدوري، فبعد فوز مسافي لم يعد هناك فريق آخر لم يتذوق طعم الفوز سواه.

ورغم أن التعاون يقدم أداء جيداً فإن نتائجه غير جيدة، فهو يملك نقطة وحيدة فيما خسر ثماني جولات وقبل 22 هدفاً، وسجل تسعة أهداف فقط.