شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: الحمرية يعول على الإياب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن التعادل مع البطائح ليس نتيجة مثالية، وذكر أن فريقه سعى للفوز، ولكنه لم يوفق في تحقيق هدفه، وأوضح: بالتأكيد النتيجة لم تخدمنا، وأعتقد أنها أيضاً لم تخدم البطائح، لكن فريقنا اجتهد وسجل، غير أنه فوجئ بهدف سريع في الشوط الثاني، وبعدها لم نستغل الفرص.
ومضى: البطائح فريق قوي في النهاية، ودخل المباراة وهو يملك طموحات ودوافع مثلنا، وعموماً هناك دور إياب وفرصة الفريق ما زالت قائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشامسي: الحمرية يعول على الإياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.