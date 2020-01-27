الشامسي: الحمرية يعول على الإياب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن التعادل مع البطائح ليس نتيجة مثالية، وذكر أن فريقه سعى للفوز، ولكنه لم يوفق في تحقيق هدفه، وأوضح: بالتأكيد النتيجة لم تخدمنا، وأعتقد أنها أيضاً لم تخدم البطائح، لكن فريقنا اجتهد وسجل، غير أنه فوجئ بهدف سريع في الشوط الثاني، وبعدها لم نستغل الفرص.

ومضى: البطائح فريق قوي في النهاية، ودخل المباراة وهو يملك طموحات ودوافع مثلنا، وعموماً هناك دور إياب وفرصة الفريق ما زالت قائمة.