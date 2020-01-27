انتخاب مجلس إدارة الرابطة قبل اتحاد الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنتا الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات أمس الاجتماع الأول بمقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي.

تم خلال الاجتماع الاطلاع على قرار الجمعية العمومية غير العادية بشأن تشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف وتكليف لجنة الانتخابات بإجراء انتخابات مجلس إدارة الرابطة خلال 60 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، على أن تعقد قبل انتخابات مجلس إدارة اتحاد الامارات لكرة القدم.

وخلال الجلسة تمت تسمية رئيس ونائب الرئيس لكل لجنة، حيث تقرر أن يترأس محمد علي عامر لجنة الانتخابات، والمحامية شيخة علي الكعبي في منصب نائب الرئيس، فيما أسندت رئاسة لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات للمستشار محمد عبدالله الجابري، وعبدالله خميس بو عميم نائباً للرئيس.

وتواصل الاجتماع بالاطلاع على لائحة الانتخابات المعتمدة من الجمعية العمومية، ثم مناقشة إعداد الجدول الزمني للعملية الانتخابية واستمارة الترشيح لكل فئة وتم اعتماد إقامة الجمعية العمومية الانتخابية بتاريخ 9 مارس/ آذار 2020.