زيدان يفوز على الذئاب في الكأس الفضية للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق زيدان السعودي بقيادة عمرو زيدان فوزا مستحقا على فريق ذئاب دبي بنتيجة 9-7 في اليوم الثاني من بطولة كأس دبي الفضية للبولو، التي شهدتها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، ليدخل في زمرة الفائزين بمباريات الافتتاح، ويلحق بركب الفائزين قبل أن يدخل في حسابات معقدة.

بادر فريق زيدان بإحراز أول أهداف المباراة عن طريق نجم الفريق سنتياجو يما، وأحرز هدف التعادل للذئاب هداف الفريق خوان زوبياور في نهاية الشوط الأول، ثم سرعان ما تقدم زيدان في الشوط الثاني، منهياً الشوط بتقدمه بهدفين مقابل هدف واحد للذئاب.

وفي الشوط الثالث نجح فريق زيدان في مواصلة مشوار التقدم بإحرازه هدفين متتالين، رافعاً رصيده من الأهداف إلى 4 أهداف، بينما رفع الذئاب رصيده إلى 3 أهداف، وشهد الشوط الرابع تقدم فريق الذئاب الذي كشر عن أنيابه، وأحرز ثلاثية، ليصبح رصيده 6 أهداف مقابل 5 أهداف لفريق زيدان، إلا أن فريق الذئاب لم يهنأ بهذا التقدم بعد أن انتفض فريق زيدان في الشوط الخامس الأخير، ليحسم نتيجة المباراة لمصلحته بعد أن صال وجال، وأحرز 4 أهداف، فيما لم ينجح فريق ذئاب دبي إلا في إحراز هدف واحد، لتنتهي المباراة بفوز زيدان السعودي على الذئاب 9-7.

وتستأنف مباريات البطولة اليوم، حيث يلتقي فريق غنتوت مع فريق الشيخة علياء في مباراة الجريحين، حيث خسر غنتوت مباراته الافتتاحية أمام الحبتور وخسر فريق الشيخة علياء مباراته الأولى أمام فريق سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم.