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كوريا الجنوبية بطلة كأس آسيا 23

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز المنتخب الكوري الجنوبي لقب كأس آسيا تحت 23 عاماً في كرة القدم بفوزه على نظيره السعودي 1-0 بعد التمديد أمس على ملعب راجامانغالا في العاصمة التايلاندية بانكوك في المباراة النهائية للنسخة الرابعة.

وكان المنتخبان ضامنين تأهلهما إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل ببلوغهما النهائي، وحجزت أستراليا البطاقة الثالثة بفوزها على أوزبكستان 1-0.

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