شكرا لقرائتكم خبر عن المدام يطلق مجلة الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي المدام الثقافي الرياضي مجلة الوسطى الرياضية، وذلك بالتعاون مع المجلس البلدي وبلدية المدام، وتعنى المجلة بالشؤون الرياضية في جميع الأندية والمراكز في المنطقة الوسطى.جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة سلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة النادي، الذي أكد أن قرار إصدار مجلة متخصصة في الشؤون الرياضية، يخدم الأندية في المنطقة الوسطى.
ومن جانبه أشاد عبدالله مطر الكتبي، أمين سر عام مجلس إدارة نادي المدام بالخطوة وقال: ستكون مجلة الوسطى الرياضية نبراساً للعمل الرياضي في المنطقة الوسطى وستعمل على نشر النشاط الرياضي في جميع الأندية.
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