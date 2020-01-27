نجاح كبير لبطولة مجلس الشارقة الرياضي الأولى للسباحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة الرياضي، بطولة السباحة الأولى بنادي الذيد، وشهدت النسخة الأولى نجاحاً كبيراً بمشاركة مميزة من 5 أندية وهي: مليحة والشارقة والحمرية والذيد ودبا الحصن، بمجموع 110 لاعبين في مختلف الفئات السنية.

وأكد عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أن بطولة المجلس الأولى للسباحة حققت نجاحاً كبيراً، حيث جاءت ضمن الفعاليات الرياضية المميزة وتفاعل الأندية وضمن خطط المجلس للاهتمام بمختلف الأنشطة، لتأكيد الاهتمام الكبير وتوسيع قاعدة ممارسة رياضة السباحة.وفي المجموع العام للبطولة حصل نادي مليحة على المركز الأول، فيما حصل نادي الشارقة على المركز الثاني، وحل الحمرية ثالثاً، وكرم بخيت القرص الفائزين ممثلاً عن إدارة شؤون الرياضة والتطوير في المجلس والدكتور حمود خلف العنزي، المدير التنفيذي لنادي الذيد.

في سباق 50 متراً ظهراً، لفئة 10 أعوام حصل طه البقديدي «مليحة» على المركز الأول، وفي سباق

50 متراً ظهراً للفئة السنية «11-12» جاء عمرو شريف «مليحة» أولاً، وفي نفس السباق للفئة السنية «13-14» جاء ليمار وائل «مليحة» أولاً، وفي الفئة السنية «15-16» فاز أحمد محمد «مليحة»، وفي الفئة السنية 17 عاماً فما فوق، فاز كنان محمد «الذيد» بالمركز الأول، وفي سباق 100 متر صدر للفئة العمرية «13-14» سنة فاز يحيى أحمد «مليحة» بالمركز الأول، وفي سباق فئة «15-16» عاماً فاز أحمد محمد «مليحة» بالمركز الأول، وفي الفئة 17 عاماً فما فوق حل أحمد نيازي «الشارقة» أولاً، وفي فئة 50 متراً حرة لفئة 10 أعوام فاز طه البقديدي «مليحة» بالمركز الأول، وفي نفس السباق فئة «11-12» عاماً حل يحيى سليمان «الشارقة» أولاً.