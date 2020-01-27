«أطلس» بطل مهرجان زايد للمحامل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلق «أطلس» لأحمد راشد جمعة راشد السويدي بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وحصل بطل الجولة الأولى لموسم سباقات فئة 60 قدماً على 240 ألف درهم، وجاء «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المركز الثاني بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم بولاحج الرميثي وحصل على 210 آلاف درهم، وحل ثالثاً طوفان لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل على 200 ألف درهم، واحتل المركز الرابع «الإعلوي» لمحمد بن ثعلوب الدرعي وحصل على 145 ألف درهم.

وتوج الفائزين طارق محمد بن هزيم المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي.

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