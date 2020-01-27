«أبوظبي للدراجات» يعتمد الخطة الاستراتيجية للنادي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية اجتماعاً مهماً برئاسة مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور أعضاء المجلس، وتخلله الكثير من القرارات والأمور المهمة المتعلقة بكافة أنشطة النادي.

وكان في مقدمة القرارات المهمة التي اتخذها المجلس إسناد مهمة رئاسة الإدارة التنفيذية في النادي إلى النخيرة الخيلي، الذي يعوّل عليه المجلس الكثير من الآمال في تنفيذ قرارات المجلس، وتحقيق أهدافه المرصودة من قبل مجلس إدارة النادي والمعتمدة من قبل مجلس أبوظبي الرياضي.

وحرص مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة النادي، بالنيابة عن زملائه أعضاء المجلس، على توجيه الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وإلى كل القائمين على شؤون المجلس، للدعم المادي والمعنوي المرصودين إلى النادي، الأمر الذي يُسهم في تحقيق الأهداف والطموحات المرجوة، وتنفيذ برامجه الرامية لنشر رياضة الدراجات الهوائية، من خلال تكوين قاعدة عريضة من الدراجين القادرين على تحقيق أفضل النتائج التي تليق باسم ومكانة دولة الإمارات على الصعيد الدولي.

واعتمد مجلس إدارة النادي، خلال اجتماعه الأول لعام 2020، الخطة الاستراتيجية للنادي، وتحديد الأهداف المرجوة ورصد الطموحات، ومناقشة التحديات، والعمل على تسهيل المهام للوصول إلى رؤية النادي المعتمدة من مجلس أبوظبي الرياضي، والمتمثلة في ترسيخ إمارة أبوظبي كمركز تميز لركوب الدراجات، والوصول إلى تحقيق رسالة النادي المتمثلة في دعم وتسخير الإمكانيات لممارسي رياضة الدراجات الهوائية على الصعيد الاجتماعي والاحترافي، في أبوظبي، مع توفير أفضل السبل والإعداد التدريبي للمشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية، وترسيخ قيم النادي المستهدفة والمتمثلة في الالتزام والنزاهة، والابتكار والتميز، والتعاون والعطاء، والروح الرياضية والتنافس.

كما أثنى مجلس الإدارة خلال اجتماعه على كافة الفعاليات المجتمعية، التي ينظمها النادي بشكل دوري، والتي تستهدف نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات، ودعوة كافة فئات المجتمع لجعل رياضة الدراجات الهوائية أسلوب حياة.

وطالع مجلس الإدارة كافة الترتيبات الخاصة بدمج أصحاب الهمم، وأبناء الشهداء في أنشطة النادي، والمشروع الخاص بمدارس أبوظبي الذي يستهدف اكتشاف أبرز الدراجين، بالتعاون مع أكاديمية الإمارات التابعة لفريق الإمارات للمحترفين.