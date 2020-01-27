ورشة عمل عن كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، فعاليات ورشة العمل عن كيفية التعامل مع المعاقين التي ينظمها الاتحاد العالمي للمعاقين لموظفي مطار الشارقة الدولي، وقدمها رحمي عبيدات، الخبير التربوي والنفسي، وذلك ضمن البرامج التوعوية للاتحاد العالمي للمعاقين، بهدف التعريف بماهية الإعاقة وكيفية التعامل معها ودمجها في المجتمع.

حضر حفل الختام ، الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين رئيس مجلس إدارة النادي، وحيدر طالب أربيع، الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين، وسيف منظور، مدير خدمات هلا بمطار الشارقة، وقال الدكتور طارق بن خادم إن هذه الدورات تهدف إلى التحول من منهجية الرعاية المستندة إلى الالتزام الأخلاقي والاجتماعي والإحسان وحب عمل الخير، إلى منهجية التنمية والمشاركة في المجتمع القائمة على مبادئ الحق والواجب وتكافؤ الفرص والمساواة التي تخرج ذوي الإعاقة من دائرة التهميش والعزل والاستبعاد.