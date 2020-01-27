شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف 5 بطولات عالمية للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي ديفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، وتم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.وأكد مطر الطاير أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً للرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات الهوائية بشكل خاص لنشر ممارستها وتعزيز مكانتها في المجتم.

وعبر مطر الطاير عن سعادته بالتطور الكبير والنمو الذي شهدته رياضة الدراجات الهوائية التي يتم تنظيمها في دبي، وقال: «سعادتنا كبيرة بأن نستضيف 5 من البطولات الرسمية في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وهو عدد كبير يدل على حجم الاهتمام وزيادة عدد ممارسيها».

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