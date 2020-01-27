شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس رئيس الدولة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام في السادسة والنصف مساء اليوم بفندق إنتركونتينتال فيستيفال سيتي في دبي مراسم قرعة دوري ربع ونصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم. وكانت فرق العين وشباب الأهلي والوصل والشارقة وبني ياس والظفرة واتحاد كلباء والجزيرة تأهلت إلى ربع النهائي، وأكد محمد عبد الله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة أن نظام إجراء القرعة يُعطي المسابقة مزيداً من المتعة والإثارة بين الأندية المتنافسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة كأس رئيس الدولة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.