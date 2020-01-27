جاني: إمكانات «التنفيذية» بتصرف شباب الأهلي لاستضافة الآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تتواصل مباريات النسخة الأولى من بطولة خورفكان الدولية لأندية كرة الصالات 2020 مساء اليوم بثلاث مباريات مهمة تجمع البنك الأهلي المصري والبطائح في الرابعة عصراً، وتليها مواجهة دبا الحصن مع ميزي فيل المجري، وخورفكان مع مسك زيلينا السلوفاكي.

وكان فريق نادي البطائح، قد استهل مشواره في البطولة بفوز لافت على فريق الحمرية 10-1، وتعادل اتحاد كلباء مع دبا الحصن 4-4 وفاز فريق خورفكان على مليحة 4-3.

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وأعرب عبدالملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عن سعادته الكبيرة بالافتتاح المميز للبطولة في صالة خورفكان الفخمة، وقال: لقد لمسنا الدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، للبطولة، ونشكر سموه على هذا الدعم الكبير للعبة وللرياضة بصفة عامة والشكر موصول إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في خورفكان، على حضور حفل الافتتاح.

وأشاد جاني، بجهود ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم ونادي خورفكان الرياضي، الذي شكل خلية نحل تعمل ليل نهار من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي الجماهيري الكبير.

وكشف عبدالملك جاني، عن أن كرة الصالات تعيش في فرحة كبيرة هذه الأيام وتتزامن بطولة خورفكان مع زيارة الوفد الآسيوي الخاص بمعاينة الملاعب وملف نادي شباب الأهلي بصفة عامة لاستضافة بطولة الأندية الآسيوية في أغسطس/‏آب القادم، مؤكداً أن اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، تسخر كل إمكاناتها تحت تصرف نادي شباب الأهلي.