أبيض الناشئين يتعادل مع عُمان ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخب الإمارات للناشئين مواليد 2004 مع نظيره العُماني 2-2 في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب نادي الوصل ضمن تحضيرات «الأبيض» للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين 2020.

سجل هدفي منتخبنا جمال خليفة السعدي وبدر السويدي، وهدفي منتخب عُمان مأمون العريمي والمعتصم غانم من ركلة جزاء. ويلتقي المنتخبان في الودية الثانية بعد غد الأربعاء بملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي.