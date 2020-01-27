شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض الناشئين يتعادل مع عُمان ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخب الإمارات للناشئين مواليد 2004 مع نظيره العُماني 2-2 في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب نادي الوصل ضمن تحضيرات «الأبيض» للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين 2020.
سجل هدفي منتخبنا جمال خليفة السعدي وبدر السويدي، وهدفي منتخب عُمان مأمون العريمي والمعتصم غانم من ركلة جزاء. ويلتقي المنتخبان في الودية الثانية بعد غد الأربعاء بملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي.
كانت هذه تفاصيل خبر أبيض الناشئين يتعادل مع عُمان ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.