أبطال الإمارات يتألقون في سباق دبي الدولي للدراجات المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف أبطالنا نجوم رياضة الدراجات المائية الأضواء في سباق دبي الدولي الجولة الأولى من بطولة الإمارات، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس الأول في دبي.

وسطع نجم المتسابق الصاعد أحمد عيسى الحمادي الذي حصد المركز الأول في جالس جي بي 4 وواقف جي بي 3.3،وأحرز سلمان يونس العوضي لقب فئة جالس جي بي 2 .

وحصد سلطان عيسى الحمادي المركز الأول في فئة واقف جي بي 2 متقدماً على بطلنا عبدالله عبدالرحمن الحمادي الثاني.

وتألق بطلنا سالم محسن اليافعي في منافسات جالس جي بي 4 بعد حصوله على المركز الأول متفوقاً على خليفة المرزوقي الثاني وعامر حوير الثالث، وذهب اللقب في فئة الحركات الاستعراضية (فري ستايل) إلى بطلنا عبدالجليل العوضي بينما نال المركز الثاني محمد سعيد الهاملي وجاء ماجد حبيب المرزوقي في المركز الثالث.

وشهدت منافسات واقف مخضرمين جي بي 2 مشاركة 5 متسابقين نجح منهم بطلنا محمد ميزر المري من انتزاع المركز الأول وجاء ثانياً حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وثالثاً غانم خميس المري.

وشهدت فئات الناشئين واقف 3.2 و3.1 تألق أبنائنا من الجيل الصاعد وفاز راشد سالم طاهر بالمركز الأول في الأولى، وفي الثانية تألق سعود العوضي محققاً المركز الأول.

ولدى محترفي جالس جي بي 1 نجح راشد سهيل الطاير من فريق أبوظبي في انتزاع المركز الثاني خلف الكويتي محمد بوربيع، وجرت على هامش منافسات السباق بطولة دبي للألواح الطائرة (هايدرو فلاي) والتي شهدت مشاركة 6 متسابقين ونجح بطلنا مانع حبيب المرزوقي في الفوز بالمركز الأول فيما حصل شقيقه ماجد على المركز الثاني وذهب المركز الثالث إلى المتسابق الأردني محمد إسحاق.

تم تتويج الأبطال بحضور كل من حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وعيسى ناصر عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي وخالد محسن مشرف السباق.