تفاصيل اعتداء مشجع تونسي على أحد اللاعبين المصريين أثناء مباراة النهائي بتونس

كشف المهندس هشام نصر رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد ، عن تفاصيل اعتداء مشجع تونسي علي أحد اللاعبين المصريين أثناء مباراة النهائي بتونس. وقال "نصر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" : خلال الشوط الثاني و عقب ضمان الفريق المصري الفوز ، فوجئنا بقيام المشجعين التونسيين بإلقاء زجاجات مياه في الملعب علي اللاعبين Advertisements وأضاف أنه عقب انتهاء المباراة حاول شخص من الجمهور الإحتكاك بأحد اللاعبين ولكن تم السيطرة علي الوضع سريعًا.

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