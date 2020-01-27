العالم مصدوم لوفاة كوبي براينت

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لوس انجليس: في ما يلي ابرز ردود الفعل على حساب تويتر اثر وفاة اسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر:

"انها انباء رهيبة!"

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب

"سيتذكر معظم الاشخاص كوبي على انه رياضي مدهش ألهم العديد من الأجيال من لاعبي كرة السلة. لكنني سأتذكره دائما كشخص أكثر منه كرياضي".

كريم عبد الجبار بطل الدوري الاميركي للمحترفين ست مرات وهدافه التاريخي

"قلبي مصدوم من هذا النبأ. كنت اسطورة حقيقية وصديقا. ارقد بسلام".

نجم كرة السلة الفرنسي توني باركر

"اكثر من صدمة. صديقي الكبير...لا اريد تصديق هذا الامر".

نجم كرة السلة الاسباني بو غاسول

"لا ادري من اين ابدأ. لقد بدأت ممارسة كرة السلة بفضل كوبي عندما كنت اشاهد نهائي عام 2010. لم اكن قد مارست كرة السلة من قبل، وهذه النهائيات غيرت مجرى حياتي. كنت اريد ان اكون مثل كوبي. انا حزين للغاية!"

نجم الكاميرون ونادي فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جويل امبييد

"انا مصدوم. الكلمات لا يمكن ان تصف ما يختلجني. هذا اليوم حزين ومأساوي بشكل لا يوصف"

سكوتي بيبين نجم شيكاغو بولز السابق

"كوبي-

كنت ملهما حقيقيا لي في مسيرتي الرياضية. لطالما قدرت احترافيتك تفانيك واخلاصك. افكارنا مع اقربائك"

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نجمة كرة المضرب السابقة البلجيكية كيم كلاييسترز

"كوبي براينت لقد ذهبت باكرا جدا، امر صادم تلقي نبأ رحيلك، لقد منحت الكثير من السعادة لكثيرين. تعازينا الحارة لعائلته، اصدقائه، عائلته في ليكرز. ارقد بسلام كوبي".

اسطورة كرة المضرب الاميركية مارتينا نافراتيلوفا

"كوبي براينت انت ملاك. ارقد بسلام ايها الاسطورة. كنت رائعا تجسد الرقي. مثال اعلى. الصلوات الى عائلته".

لاعب المنتخب الاميركي لكرة القدم جوزيه التيدور

"بالنيابة عني، عن اللاعبين وجميع العاملين في نادي روما، ننضم الى باقي العالم الرياضي في نعي الوفاة المأساوية لكوبي براينت. كان كوبي ايقونة حقيقية وكل تفكيرنا تجاه عائلته وجميع الضحايا على متن تلك الرحلة".

مالك نادي روما جيم بالوتا

"تلقيت النبأ قبل خمس دقائق ولا زلت لا اصدق ما حصل...مثال اخر بان الحياة هشة للغاية، وبالتالي يتعين علينا الاستمتاع بها قدر المستطاع".

بطل العالم في الدراجات النارية السابق الاسباني خورخي لورنزو

"فقدت مدينة لوس انجليس احد ابرز نجومها الحقيقيين. امر صادم تلقي خبر الوفاة المأساوية لكوبي براينت. قلبي مشطور تجاه عائلته وجميع انصار اللعبة الذي يشعرون بهذا الفقدان في الصميم".

الممثلة الاميركية تارا بوك

"لا كلام وصدمة!! ارقد بسلام مامبا".

لاعب كرة القدم الغاني كيفن برينس بواتنغ

"فقد العالم عملاقا اليوم. ارقد بسلام كوبي براينت"

نجم الراب والبوب فاريل وليامس