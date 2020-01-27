الأهلي ينعش آماله بفوز صعب على النجم الساحلي









اسماء السيد - أنعش الاهلي المصري اماله بالتأهل الى ربع نهائي مسابقة دوري ابطال افريقيا في كرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه النجم الساحلي التونسي 1-صفر الاحد بملعب السلام في القاهرة في ختام الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات (ثمن النهائي).

وسجل النيجيري جونيور اجايي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.

وثأر الأهلي لخسارته بالنتيجة ذاتها أمام النجم الساحلي في الجولة الأولى، وحقق فوزه الثالث رافعا رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام النجم الساحلي والهلال السوداني الفائز على مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي 1-صفر السبت في افتتاح الجولة.

وبات الاهلي بحاجة إلى نقطة واحدة في مباراته الأخيرة امام مضيفه الهلال السبت المقبل، علما بأن الفوز سيمنحه الصدارة، فيما يتعين على النجم الساحلي الفوز على ضيفه بلاتينيوم لضمان تأهله بغض النظر عن نتيجة مباراة الاهلي والهلال.

كما ان الهلال بات مطالبا بتحقيق الفوز على الاهلي لحجز بطاقته الى الدور المقبل.

وجاء الشوط الاول متوسطا فنيا، وعاب لاعبو الاهلي العصبية الزائدة والبطء الشديد في الهجمات والتسرع ما منح الضيوف افضلية في بداية المباراة كادت تسفر عن هدف اول بتسديدة لسالم بوخنشوش ابعدها الحارس محمد الشناوي بصعوبة الى ركنية (5)، ثم انفرد الدولي الجزائري كريم عريبي بالشناوي وسدد كرة زاحفة ابعدها الاخير الى ركنية (21).

وانتظر لاعبو الاهلي حتى الدقيقة 30 لتشكيل خطورة على مرمى الضيوف بتسديدة لحسين الشحات من انفراد ابعدها الحارس اشرف كرير الى ركنية.

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وتحسن اداء اصحاب الارض، ومن هجمة منظمة مرر التونسي علي معلول كرة عرضية زاحفة سددها الشحات بقوة أبعدها الدفاع من على خط المرمى فارتدت الى أجايي الذي سددها على يمين كرير (32).

وكاد عمرو السولية يضيف الهدف الثاني للاهلي من تسديدة قوية اثر تمريرة عرضية للشحات لكن الحارس انقذ الموقف بصعوبة (34).

وانحصر اللعب في وسط الملعب وهدأ ايقاع المباراة تماما، مع محاولات هجومية لكلا الفريقين، لكن دون خطورة على المرميين.

وشهدت الدقيقة 90 الظهور الاول للسنغالي اليو بادجي القادم للأهلي من رابيد فينا النمساوي مقابل مليوني يورو، حيث تم قيده في قائمة الفريق الافريقية مكان المغربي وليد ازارو الذي تمت اعارته للاتفاق السعودي لمدة ستة اشهر.

ملخص مباراة الأهلي والنجم الساحلي: