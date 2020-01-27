شكرا لقرائتكم خبر عن الترايثلون يشارك فى البطولتين الأفريقية والعربية استعدادًا لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد اتحاد الترايثلون برئاسة أحمد ناصر، للمشاركة فى عدة بطولات مهمة، فى مشوار التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

ويفتتح الترايثلون أولى البطولات، بالمشاركة فى منافسات كأس أفريقيا الذى يقام بالغردقة، ضمن البطولات المؤهلة للأولمبياد، ويليه المشاركة فى كأس أفريقيا للناشئين، وتأتى استضافة مصر لهذا البطولات بعد أن لاقت هذه السلسلة نجاحًا كبيرًا ضمن مشاريع التطوير والتنمية للاتحاد الأفريقي تحت قيادة رئيسها المصري أحمد ناصر، وتقام هاتان البطولتين في الغردقة يومى 4 و5 أبريل 2020.

ومن المقرر أن ينظم اتحاد الترايثلون معسكر تدريب بشرم الشيخ بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى للعبة، في الفترة من 5 إلى 10 أبريل 2020، ويليها البطولة الأفريقية التى تقام بشرم الشيخ أيضًا والمؤهلة للأولمبياد.

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كانت مصر قد نظمت البطولة الأفريقية عام 2015، بشرم الشيخ والذي اطلق عليها محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مدينة الترايثلون في العالم.

وعلى الصعيد العربي، ينظم الاتحاد المصري مع الاتحاد العربي للترايثلون لأول مرة بطولة كأس العرب في الغردقة والتي يعقبها للعام السابع على التوالي البطولة العربية للترايثلون بشرم الشيخ وهي ضمن جدول البطولات العالمية للاتحاد الدولي.

يذكر أن مصر نظمت بطولة كأس أفريقيا بمحافظة الأقصر، أكتوبر الماضى، وخطف فارس الزعابى نجم منتخب الإمارات برونزية المحترفين بكأس أفريقيا للترايثلون، وفازت بسملة السلامونى لاعبة المنتخب الوطنى بذهبية بطولة كاس أفريقيا والبطولة العربية للديواثلون المقامة بالأقصر، مرحلة تحت 23 سنة، وفازت هايدى تيمور لاعبه المنتخب الوطنى للترايثلون تحت 19 سنة بالمركز الأول فى البطولة