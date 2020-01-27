شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف لماذا غاب "قفشة" عن الأهلى أمام النجم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علامات استفهام عديدة أثيرت حول استبعاد محمد مجدى قفشة نجم النادى الأهلي عن فريقه فى مواجهة النجم الساحلى، والتى أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف على ملعب "السلام" ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وأحرز جونيور إجاى الهدف الأول للأهلى فى شباك النجم الساحلى التونسى، بعد تسديدة صاروخية من لاعب الأهلى فى الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من حارس المرمى: محمد الشناوى، خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجايي، مروان محسن.

للتعرف على سر غياب قفشة المفاجئ عن المباراة اضغط هنا