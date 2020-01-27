شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على الأهلى.. المعادى يستعد لدورى سيدات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق سيدات تنس الطاولة بنادى المعادى للمشاركة فى بطولة الدورى والتى تقام خلال أبريل المقبل، حيث تقام الدورة المجمعة الأولى بنادى سبورتنج بالمعادى، بينما تقام المرحلة الثانية باستاد القاهرة.

من جانبه أكد شريف ضياء المدير الفنى لفريق سيدات المعادى لتنس الطاولة، أن الفريق استطاع أن يحقق إنجازا لم يسبق تحقيقه، وهو الفوز على الاهلى فى نهائى بطولة القاهرة بنتيجة 3/2، وكسر عقدة الفريق الأحمر بلاقى الفريق، حيث يحتكر الفريق الأحمر اللقب منذ بدايتها.

وتضم قائمة الفريق كلا من اللاعبات فجر شومان ونور الله سارة شريف، وفاطمة محمد، ونور الله محمد.

وتقام بطولة الدورى خلال شهر أبريل المقبل، حيث تقام الدورة المجمعة الاولى بنادى سبورتنج بالإسكندرية، يوم 4 ابريل، بنيما تقام الدورة الثانية يوم 14 من نفس الشهر.

Advertisements

من ناحية أخرى دخل لاعبو منتخب تنس الطاولة رجال، فى معسكر خارجى بألمانيا، يستمر لمدة أسبوعين، فى إطار الاستعداد لبطولة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، والتى تأهل لها منتخب الرجال، وكذلك مقعدين فى الفردى، ومثلهما فى منافسات السيدات .

وتضم قائمة منتخب مصر لتنس الطاولة فى المعسكر كلاً من عمر عصر، خالد عصر، أحمد صالح ، ويرافقهم ماجد عاشور مدربا للمنتخب فى المنافسات .

أكد معتز عاشور رئيس الاتحاد أن المعسكر يستمر لمدة أسبوعين، على أن يشارك اللاعبين بعد ذلك فى منافسات بطولة البروتور "الجائزة الكبرى" بألمانيا أيضًا .