موعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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تقام مباراة حرس الحدود وأسوان فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين على ستاد المكس بالإسكندرية فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث خسر الحرس من الإنتاج الحربى بهدف دون رد فيما خسر أسوان من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.
تقام مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش فى تمام الخامسة مساء اليوم الإثنين على استاد السلام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذين يعيشيان دوامة من التراجع هذا الموسم، وخسر الفريق الفيومى من بيراميدز بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة وسقط الطلائع أمام الاتحاد السكندرى بثلاثية دون رد فى إطار نفس الجولة.
ويحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21هدفاً.القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتازمن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.
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