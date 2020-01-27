موعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 27 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة حرس الحدود وأسوان على استاد المكس بالإسكندرية ومباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام. موعد مباراة حرس الحدود وأسوان

تقام مباراة حرس الحدود وأسوان فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين على ستاد المكس بالإسكندرية فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث خسر الحرس من الإنتاج الحربى بهدف دون رد فيما خسر أسوان من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.