شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد النجم: السهل الممتنع شعار "جوميز" فى إدارة اللقاء تحكيميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – الأهلي X النجم الساحلي التونسى الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا

الملعب – ستاد السلام

النتيجة - فوز الأهلي بهدف نظيف

الحكم الدولي – فيكتور جوميز صاحب الـ32 عاما دولي 2011

المساعد الاول – زاخيلى كويكى

المساعد الثاني – مانيوس كانينانجا

الحكم الرابع- دانيال جومينت



تقييم أداء الحكم اللياقة البدنية - (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة - زاوية الرؤية)

تمتع الحكم بلياقة بدنية جيدة وأحسن توزيع جهده البدني خلال شوطي اللقاء وحاول التواجد بالمكان المناسب أغلب فترات المباراة، وتابع الهجمات المرتدة السريعة من خلال زاوية رؤية مناسبة وكان لدية قراءة جيده للعب وحسن توقع نظرا للمرونة والرشاقة التي ظهر علية خلال فعاليات المواجهة.

الشخصية والسيطرة

ظهر الدولي جوميز بثقة متمتعا بشخصية حاسمة ساعدته في السيطرة على مجريات المباراة التي تعتبر من اللقاءات الصعبة بدوري الأبطال خاصة بعد التوتر الذي سبق انطلاق المباراة، لكن ظل جوميز على هدوئه وكان السهل الممتنع هو شعاره في إدارة المباراة ولم يسمح بالاعتراض وتعامل مع اللاعبين بهدوء.

Advertisements

تطبيق القانون (38 مخالفة - إتاحة الفرصة)

كان الدولي جوميز على موعد في إطلاق الصافرة فى 38 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد ولم يتدخل في المخالفات الوهمية وسمح بالتنافس العادل طبقا للقانون، وأشار باستمرار اللعب واتاح الفرصة بشكل جيد أكثر من مرة خلال اللقاء، كما تدخل مبكرا لمنع الاحتكاك بين اللاعبين، حيث كان دائمًا موجودا فى قلب الحدث وأحسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة.

4 بطاقة صفراء (تغاضى عن إشهار البطاقة الثانية لكهربا)

أشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات لثنائي الفريق الضيف مروان محسن وكهربا، كما أنذر ثنائى الفريق الضيف محمد بن عمر وكريم عريبى فى الوقت الذى أغفل إشهار البطاقة الصفراء الثانية لمهاجم الأهلى كهربا فى الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

المساعدان – (جيد جدا) - (جيد جدا)

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد كما سمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة في تقدير جيد وتعاونوا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، وأشاروا إلى 8 حالات تسلل اختلف معهما في حالتين تسرعا في الإشارة عليهما.

الحكم الرابع

سيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة من خارج المستطيل الأخضر، كما استدعى الحكم عند اللزوم طبقا للقانون وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 38 خطأ – 11 ركلة ركنية - 8 حالات تسلل– 4 بطاقات صفراء - هدف.

الدرجات: الحكم 8.5–المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0– الحكم الرابع – 8.0 .