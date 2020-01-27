شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد كيف كان هدف الأهلى بشباك النجم من مدرجات استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتابت فرحة هستيرية جماهير ولاعبي الأهلي عقب التقدم على النجم الساحلي في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام.

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلي في اصطياد النجم التونسي في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

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تاريخيًا التقى الأهلي مع النجم الساحلي في 13 مواجهة بمختلف البطولات الأفريقية بمسابقات دوري الأبطال والسوبر والكونفدرالية، وحقق الأهلي الفوز في 4 مناسبات، وكان الفوز حليف النجم فى أربع مناسبات، بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة خمسة لقاءات من بينها أربعة تعادلات سلبية.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما حقق الفوز بنتيجة 6-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017 وتحديدًا بتاريخ 22 أكتوبر 2017. وأدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي الليلة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز وحضرها عشرة آلاف مشجع.