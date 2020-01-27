شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف طريق قمة دورى الأبطال بين الأهلي والزمالك بربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النادي الأهلي على ضيفه النجم الساحلي بهدف نظيف في مواجهة الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليتصدر المارد الأحمر المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن النجم والهلال السوداني أصحاب المركز الثاني والثالث بالترتيب.

وفي حال فوز النادي الأهلي بالجولة الأخيرة أمام مضيفه الهلال السوداني بملعب الأخير يتأهل المارد الأحمر رسمياً لدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، حيث سيصبح رصيده 13 نقطة.

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وعلى الجانب الآخر تأهل الزمالك رسمياً لدور الثمانية كوصيف للمجموعة الأولي خلفاً لمازيمبي الكونغولي المتصدر، وهذا يعني أن الزمالك يواجه أحد الأندية المتصدرة للمجموعات الثلاثة الأخرى، ومن بينهم الترجي التونسي الذي حسم التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، وما زالت بطاقة التصدر بالمجموعتين الثانية والثالثة حائرة بين الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني بالمجموعة الثانية، وبين صن داونز والوداد المغربي بالمجموعة الثالثة.

ويكشف سوبر كورة عن كيفية مواجهة الزمالك للأهلي بدور ربع النهائي، حيث إذا فاز الأهلى على الهلال السوداني في المباراة القادمة والمقرر لها الأول من فبراير القادم بالسودان، يصبح رصيد المارد الأحمر 13 نقطة ويتأهل رسمياً كمتصدر للمجموعة الثانية مع عدم الالتفات لنتيجة النجم الساحلي مع بلاتينيوم.