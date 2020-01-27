شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شغب كهربا بالملاعب جينات فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لن يتخلى عن صفاته كلاعب مشاغب داخل الملاعب قبل خارجه بعدما دخل في مشادة كلامية مع مدافع النجم الساحلي بل وصل الأمر إلى التلويح بالأذرع كادت أن تصل لحد الاشتباك قبل تدخل الحكم فيكتور جوميز.

وفاز النادي الأهلي ضد النجم الساحلي بهدف نظيف سجله النيجيري جونيور أجاي فى الشوط الأول من المباراة التي وضعت المارد الأحمر بصدارة المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

لمشاهدة مشادة كهربا ولاعب النجم الساحلى اضغط هنا

ونال محمود كهربا على إثر الواقعة التي جرت في الشوط الثاني من المباراة الإنذار الأصفر الأول له مع القلعة الحمراء وبالقميص الجديد له وببطولة قارية وذلك ليكشف اللاعب سريعاً عن دخوله في أزمات قد تدفعه للغياب عن مباريات الفريق في المستقبل.

وحرصت الجماهير المتواجدة بملعب استاد السلام الدولي وتحديداً المقصورة الرئيسية على تبادل التحية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فور وصوله لحضور مباراة النجم الساحلي التونسي.

وتواجد الخطيب ومجلس إدارته بمقصورة ملعب استاد السلام مع وفد النجم الساحلي وعدد من قيادات الفريق.

Advertisements

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم النادي الأهلي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما بملعب استاد السلام الدولي.

وحرص الثنائي أسامة حسني وحسام عاشور على عناق اللاعب في المقصورة والترحيب به قبل انطلاق المباراة.

ويسعى اللاعب الدولي لعبور الأزمة الصحية التي يعاني منها والتي ساهمت بشكل كبير في الابتعاد عن الملاعب لأشهر قليلة ماضية.

واقترب النادي الأهل في الاقتراب خطوة نحو التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ينافس فيها أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم ستار الزيمبابوي.

وخطف النجم الدولي مؤمن زكريا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأنظار فور وصوله الى مقصورة إستاد السلام الدولي الأمامية لحضور مباراة المارد الأحمر ضد النجم الساحلي في الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.