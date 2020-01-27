شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد ممدوح هاشم يقبل قدم والدته بعد فوز منتخب اليد بكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمد ممدوح هاشم، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، الحائز على بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مساء الأحد، بعد الفوز على تونس فى المباراة النهائية بنتيجة 27 / 23، بتقبيل قدم والدته عقب انتهاء اللقاء تقديرا وعرفانا منه بدورها فيما وصل إليه من تألق ونجاح مع كرة اليد.

وقام ممدوح هاشم بالاحتفال مع والدته عقب نهاية اللقاء مباشرة، ووضع الصورة على صفحته على إنستجرام، وهو ما لاقى تفاعل عدد من الجماهير المصرية معها بشكل كبير.

ونجح منتخب مصر لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو فى الفوز على نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 23/27، ليتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية ويخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

انتهى الشوط الأول بتقدم مصر على تونس بنتيجة 15 / 11 فى لقاء شهد تفوق الفراعنة فى مواجهة صعبة خاصة أنها على أرض الخصم ووسط جماهيره.

وبهذه النتيجة نجح الفراعنة فى حصد النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسى بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على حضور لقاء مصر والجزائر فى نصف النهائى، لتحفيز الفراعنة، لاسيما أنه وعد اللاعبين بصرف مكافآت استثنائية.

وشهد دور ربع النهائى فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 فى ثانى لقاءاته للتأهل على نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت اللقاءات الماضية حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأجمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.



محمد ممدوح هاشم