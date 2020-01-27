الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتأهل منتخب اليد للأولمبياد

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبيةالمصرية برئاسة المهندس هشام حطب فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بحصول المنتخب الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في تونس والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وأهدى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية
وقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبيةالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لإنجازات الرياضة المصرية التي تتحقق خلال الفترة الحالية.
وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبيةبمستوى ونتائج المنتخب الأول لكرة اليد الذي نجح في الحصول على اللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو ومجهودات مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر الذي نجح في تحقيق إنجاز كبير.
حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبيةعلى متابعة المباراة في مقر اللجنة الأولمبية والتي انتهت بفوز منتخبنا بنتيجة27-22 في البطولة المقامة في تونس.
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