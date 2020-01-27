أدهم السلحدار: عبور عقبة الاتحاد مهم وفخر الدين بن يوسف إضافة للإسماعيلي

أعرب أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلي، عن سعادته بصعود الدراويش لنصف نهائي البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندري.

وقال السلحدار في تصريحات لبرنامج "الماتش" إن الإسماعيلي قدم مباراة جيدة ونجح في الصعود لنصف النهائي.

ولفت إلى أن التونسي فخر الدين بن يوسف إضافة قوية للدراويش، نافيًا وجود مفاوضات مع السوري مؤيد العجان لاعب الزمالك السابق للانضمام للدراويش.



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