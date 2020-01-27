رسميًا.. أهلى جدة يتعاقد مع طلال العبسي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقده رسميًا مع طلال العبسي لاعب نادي التعاون لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

ونشر نادى أهلى جدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي قائلا "‏‎طلال_العبسي أهلاوي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية إلى أن

العبسي انضم لصفوف الأهلي مدة 3 مواسم مقبلة بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.فشلت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلى في توفير مقدم عقد اللاعب طلال العبسي والذي يبلغ الـ3 مليون ريال فقط، ليغير وجهته ويذهب إلى الأهلي.لعب طلال العبسي صاحب ال ٢٦ عاما في أكثر من نادي ابرزهم اتحاد جدة و التعاون.يستعد نادى الأهلي لمواجهة إستقلول الطاجيكي، يوم الثلاثاء المقبل في ملحق دوري أبطال آسيا 2020ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 29 نقطة بعد انتهاء الدور الأول من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.