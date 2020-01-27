ريال مدريد يفوز على بلد الوليد ويتصدر الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد على نظيره بلد الوليد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الاسباني. الـ 21 من الدوري الاسباني. سجل هدف ريال مدريد اللاعب ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 78 من عمر المباراة. من عمر المباراة. بهذه النتيجة يتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، فيما يحتل بلد الوليد المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.

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