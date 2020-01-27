فايلر : سياسة التدوير السبب وراء جاهزية لاعبي الأهلي

تحدث فايلر المدير الفني للاهلي عن مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التي اقيمت بينهما اليوم بدوري ابطال افريقيا وانتهت بفوز الاهلي بهدف نظيف. بهدف نظيف. وقال فايلر في تصريحات صحفية " كبرى الفرق في العالم تعاني للفوز او الانتصارات ومثل الانتصارات ومثل برشلونة واي فريق". ةتابع "انا احاول دائما التغلب على هذه الصعوبات بسياسة التدوير لخلق أكبر قدر من اللاعبين لديه الجاهزية والقدرة على حسم المواقف الصعبة بالبطولات الكبرى".

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