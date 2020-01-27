اتحاد السلة يهنئ اتحاد اليد علي التتويج بأمم أفريقيا والتأهل للأوليمبياد

يهنئ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخه، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر علي تتويج منتخب مصر لكرة اليد بكأس أمم أفريقيا والتأهل لاوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بعد فوزه علي منتخب تونس ويتمنى اتحاد كرة السلة دوام التوفيق لاتحاد كرة اليد وكافة الاتحادات لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر علي تتويج منتخب مصر لكرة اليد بكأس أمم أفريقيا والتأهل لاوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بعد فوزه علي منتخب تونس ويتمنى اتحاد كرة السلة دوام التوفيق لاتحاد كرة اليد وكافة الاتحادات الرياضية من أجل رفع علم مصر عاليا في كافة البطولات

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