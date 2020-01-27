فايلر : النجم الساحلي خصم كبير والمباراة كانت قوية بدنيًا

تحدث فايلر المدير الفني لفريق الاهلي عن انتصار فريقه على النجم الساحلي التونسي في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم ببطولة دوري ابطال افريقيا,

وقال فايلر في تصريحات صحفية " سعداء بالفوز أمام خصم كبير وكانت مباراة بدنية كبيرة للغاية وكان هناك التحامات بدنية طوال اللقاء".

وتابع " ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول ونجحنا في إحراز هدف، والنجم ظهر بشكل مميز في الشوط الثاني الفوز مهم جدا للمنافسة على الصعود للدور الثاني من البطولة".

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وعن استبعاد أفشة قال :"جميع اللاعبين مهمين، وعلى حسب كل

مباراة نضع التشكيل، سيأتي وقته وسيحصل على فرصة المشاركة".

وأضاف " من الطبيعي أن يكون الأهلي على رأس المجموعة، عملنا على تجنب المفاجآت ولا بد من وجود سياسة التدوير محمد الشناوي يقدم مستوى مميز ويبذل جهدًا كبيرًا ولا اعلم إصابته".

واختتم "مباراة الهلال هامة للغاية وسنحاول الترتيب لها بشكل احتراف، وغدوا سنبدأ الترتيب لمباراة الهلال".