جاريدو يعلق على خسارة النجم الساحلي أمام الأهلي

تحدث جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي عن خسارة فريقه امام الاهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم بدوري ابطال افريقيا.

وقال جاريدو في تصريحات صحفية "فريقنا يستحق التعادل في مباراة اليوم أمام الأهلي، لكنه تلقى الخسارة".

وتابع "المباراة كانت صعبة والمجموعة تعقدت عقب فوز الأهلي هدفنا هو التاهل للدور ربع النهائي

والمباراة كانت معقدة في ظل تعقيد وضعية الفرق".

واضاف " قدمنا مردود جيد وكانت أول الفرص لنا أمام المرمى من مهاجمينا، وردة فعل الأهلي كانت قوية الهجمات كانت صعبة علينا وفرص الأهلي كانت أكثر على مرمانا".

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وتابع " وفي الشوط الثاني

قدمنا مستوى مميز وكنا نستحق التعادل وكنا قريبين منه كانت لنا ضربة جزاء لصالح كريم العريبي، وهي صحيحة للغاية، لكن الحكم لك يتحسبها لا بد أن نبني على هذه المباراة".

واختتم "لست راض على النتيجة، وتركيزنا ينصب على المباراة المقبلة أمام بلاتينيوم وعن سبب عصبيته في اللقاء قال :"أقوم بعملي وهذه كرة القدم ولا بد من مساعدة اللاعبين".

وخسر النجم الساحلي امام الاهلي بهدف نظيف.