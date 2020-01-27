شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

حلّ ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الأحد 26-1-2020 على ملعب “نيوفو جوسي”، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإسباني (لا ليجا).

انطلقت المباراة فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

وحقق الميرنجي الانتصار المنشود بهدف دون رد، واعتلى القمة للمرة الأولى منذ 100 يومًا.

وكان اللقاء عصيبًا على جماهير الفريق الملكي، نظرًا للضغط الذي وقع على النادي نتيجة تعثر برشلونة ضد فالنسيا.

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وسجل هدف الريال الوحيد في المباراة المدافع “ناتشو فيرنانديز” مع حلول الدقيقة 77 ليذهب مباشرة لاحتضان مدربه “زين الدين زيدان”.

يذكر ان ريال مدريد واجه منافسه في مباراة اليوم بلد الوليد بمسابقة الدوري الإسباني 87 مرة من قبل، حيث فاز المرينجي بـ 55 مباراة، ونجح خصمه في الانتصار 14 مرة، وتعادل الفريقان في 18 لقاء.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة لقاء الذهاب بين ريال مدريد وبلد الوليد التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي، وافتتح أهداف اللقاء النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 82 من زمن الشوط الثاني، إلا أن الضيوف فاجئوا أصحاب الأرض بهدف التعادل بحلول الدقيقة 88 عن طريق سيرجيو جوارديولا.