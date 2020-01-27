أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي

سقط يوفنتوس على ملعب سان باولو أمام نابولي بهدفين لهدف في قمة مباريات الجولة ال21 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد 26-1-2020، ليمنح فرصة جديدة لملاحقه الأول على الصدارة “الإنتر” للعودة من جديد إلى مضمار المنافسة.

وتعادل الإنتر في الجولتين الماضيتين أمام أتالانتا وليتشي قبل أن يسقط في تعادل ثالث أمام كالياري ظهر اليوم الأحد على ملعب جوسيبي مياتزا ليتجمد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس الأول برصيد 51 نقطة.

ولم يقدم يوفنتوس ما يشفع له لتسجيل هدف التقدم أمام مضيفه نابولي، ومع بداية الشوط الثاني تلقت شباكه لهدف حمل توقيع لاعب الوسط المتميز زيلينسكي في الدقيقة 63 بعد متابعته لتصويبة سقطت من يد الحارس تشيزني داخل منطقة الستة.

وأجرى المدير الفني لليوفي “ماوريتسيو ساري” تغيير مزدوج في الدقيقة 72 حين أشرك دوجلاس كوستا وبيرنارديسكي بدلاً من ماتويدي وديبالا على أمل تسجيل هدف التعديل، إلا أن فريقه تلقى الهدف الثاني في الدقيقة 86 بتصويبة من لمسة واحدة للاعب “إنسيني” بعد تلقيه تمريرة من الجهة اليمنى بواسطة صانع الألعاب الإسباني كاييخون.

ولم يمر سوى 4 دقائق وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف تقليص الفارق بعدما تحرك داخل المنطقة لاستقبال تمريرة طولية جاءته من بينتاكور، حولها بالقدم اليمنى في الشباك لحظة خروج الحارس من المرمى.

وبهذا الفوز المثير لنابولي على مدربه الأسبق “ساري”، عاد الفريق إلى وسط جدول ترتيب السيري آ برصيد 27 نقطة في المركز العاشر، متخلفًا عن روما صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بـ 12 نقطة واضحة، وتفصله 4 نقاط عن المراكز المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي، وهو ما سيسعى المدير الفني الجديد جينارو جاتوزو لتحقيقه.

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أهداف نابولي ويوفنتوس

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هدف نابولي الأول

هدف نابولي الثاني

هدف يوفنتوس الأول