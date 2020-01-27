شاهد أهداف مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

فاز النادي الاهلي مساء اليوم الأحد 26-1-2020، في واحدة من أهم مبارياته في الفترة الأخيرة عندما استضاف النجم الساحلي التونسي على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

انطلقت المباراة فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، وأدارها المباراة الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وخاض الأهلى مباراة اليوم رافعاً شعار “الفوز” فقط من أجل الحفاظ على استكمال مشوار الحلم الأفريقى، فالأهلى كان يرغب فى اصطياد نجم تونس فى السلام من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو الأدوار النهائية والمنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

ونجح الأهلي في الاختبار بفضل هدفه الوحيد، والذي سجله النجم النيجيري “جونيور أجايي” بعد مرور نصف ساعة من البداية، بمتابعته لتصويبة مرتدة من حسين الشحات بأخرى قوية هزت الشباك الساحلية.

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وفشل الفريقان في التسجيل طوال ساعة كاملة من اللعب، وسط صمود دفاعي أهلاوي في الدقائق الأخيرة، وتألق واضح من حارس مصر الأول “محمد الشناوي”.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، وتراجع النجم الساحلي إلى المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وهو نفس رصيد الهلال السوداني.

يذكر ان مواجهة اليوم هى المواجهة رقم 15 التى تجمع الفريقين فى مختلف البطولات، حيث سبق والتقى الاهلى مع النجم فى 14 مباراة قبل مباراة اليوم، حقق المارد الأحمر الفوز فى ثلاث مباريات وفاز النجم فى أربع، وحسم التعادل 7 مواجهات.