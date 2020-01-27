اونلاين | YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي جودة عالية بدون تقطيع

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية رمضان صبحي

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خط الهجوم : محمد مجدي قفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات

أصبحت المنافسة في المجموعة الثانية في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا معقدة للغاية خصوصاً بعد تعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل منهما وفوز النجم الساحلي التونسي على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية.

ويحتل النجم الساحلي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط يليه الأهلي برصيد 7 نقاط ثم يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل بلاتينيوم المجموعة برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد هزيمته في 3 مباريات وتعادله في مباراة واحدة.

* مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي :

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