اونلاين | بث مباشر مباراة بلد الوليد ضد الريال (0-0) كورة أونلاين KORAONLINE

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة بلد الوليد ضد الريال، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره بلد الوليد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

موعد مباراة بلد الوليد ضد الريال لمشاهدتها عبر كورة أونلاين realmadrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة بلد الوليد ضد الريال فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة بلد الوليد ضد الريال، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد الريال

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد ضد الريال حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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بث مباشر لمباراة بلد الوليد ضد الريال كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للميرنجي للظفر بنقاط المباراة، لانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على بلد الوليد realmadrid ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة بلد الوليد ضد الريال للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة بلد الوليد ضد الريال

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة بلد الوليد ضد الريال، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريال مدريد، نظرًا لقوة منافسه بلد الوليد على أرضه ووسط جماهيره.