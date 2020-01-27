اونلاين | بث مباشر مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي (0-1) أجايى يشعل المباراة كورة لايف KORALIVE Now

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، في قمة منافسات الجولة الخامسة.

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يسعى الأهلي لمواصلة تفوقه على نظيره النجم الساحلي التونسي، بعدما أشعل أجايى المباراة بهدف التقدم في شوط المباراة الأول ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي ضد النجم الساحلي، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأهلي، نظرًا لقوة منافسه النجم الساحلي المتمرس في البطولة، والذي يضم ضمن صفوفه العديد من اللاعبين المميزين.