رياضة | عمار حمدي إلى طلائع الجيش

ومن المقرر أن يوقع عمار على عقود انضمامه إلى طلائع الجيش اليوم الاثنين، بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

وخرج عمار حمدي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حيث شارك في 45 دقيقة فقط هذا الموسم، أمام بني سويف في كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.